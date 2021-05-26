Netflix создаст свой первый российский проект — сериал "Анна К"

Netflix анонсировал создание своего первого оригинального российского проекта - сериала "Анна К". В главной роли сыграет Светлана Ходченкова. Как сообщается в пресс-релизе стриминговой платформы, речь идет о современной интерпретации романа Льва Толстого "Анна Каренина".

Светлана Ходченкова Todd Williamson/2012 Invision

Дата выхода сериала будет объявлена позднее, но уже известно, что посмотреть его смогут пользователи Netflix по всему миру.

Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, завязывает роман с Вронским - наследником алюминиевой империи.

Первый российский сериал от Netflix будет снят совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production.

Режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production). Сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами выступают Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Ранее Netflix купил права на 10 российских фильмов, мультфильмов и сериалов. Среди них: фильм "Сталинград" (2013), сериал "Эпидемия" (2018) и мультсериал "Маша и медведь".