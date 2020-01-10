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Бразилия

Бразильский суд запретил запрещать комедию о гее Иисусе

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  Андрей Позняков 
Кадр из трейлера фильма «Первое искушение Христа»
Кадр из трейлера фильма «Первое искушение Христа» -
Авторское право
Netflix
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После 40 дней отсутствия весёлый Иисус возвращается домой отметить день рождения. Родные собираются рассказать сыну о его божественном происхождении, когда на вечеринку приходит бойфренд Иисуса. В защиту комедии с таким сюжетом выступил Верховный суд Бразилии, признав ограничения на показ фильма «Первое искушение Христа» нарушением свободы слова.

Запретить ленту требуют католические организации. Противники комедии об Иисусе-гее заявляют, что она оскорбляет чувства верующих. Онлайн-петиция с требованием запретить фильм собрала более двух миллионов подписей.

Не обошлось и без насилия. В канун Рождества офис создателей фильма забросали бутылками с зажигательной смесью. «Это нападение на свободу слова», — комментировал нападение сооснователь студии Porta dos Fundos Жуау Висенти. Саму кампанию против фильма в студии называют «гомофобной» и настаивают на праве видеть и представлять Бога по-разному.

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