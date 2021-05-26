Авария на канатной дороге: человеческий фактор

В Италии задержаны три человека по делу о крушении кабины канатной дороги, при котором погибло 14 человек. Как показала техническая экспертиза, система экстренной блокировки была намеренно отключена, поскольку вызывала сбои при работе подъёмника. Это подтвердилось и в ходе продолжительного допроса подозреваемых – руководителей управляющей компании. Они были уверены в надёжности троса.

– Мы выяснили, что разорвался несущий трос, – говорит Олимпия Босси, прокурор Вербании. – Это установленный факт. Не сработала тормозная система, которая блокирует кабину на несущем тросе при возникновении аварийной ситуации. Она должна срабатывать в аварийных ситуациях, например, когда лопается трос.

Трагедия произошла в воскресенье на горе Моттароне на севере Италии. Кабина канатной дороги сорвалась вблизи опоры и рухнула с 20-метровой высоты. Падение произошло в труднодоступной пересечённой местности, что серьёзно осложнило работу спасателей. Они смогли обнаружить двух выживших детей, один из которых позднее скончался в больнице, а другой по-прежнему находится в тяжёлом состоянии.