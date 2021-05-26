Лукашенко: "Это гибридная война"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что шаги, предпринятые Западом в отношении его страны, "вызваны завистью, бессилием и злобой". По его словам, сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно, а находившийся на его борту 26-летний оппозиционер Роман Протасевич готовил "кровавый мятеж".

"Наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война. Нужно сделать всё, чтобы она не переросла в горячую", - сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Популярность телеграм-канала НЕХТА, созданного Романом Протасевичем совместно со Степаном Путило, возросла во время белорусских протестов. К этому времени оба его основателя жили в Польше. Сейчас они включены белорусскими властями в список ли, возможно причастных к террористической деятельности. Мать Протасевича прости помочь ей вернуть сына:

"Меня переполняют эмоции. Мне хочется кричать на весь мир: "Пожалуйста, спасите моего сына!" Ребёнок правдиво освещал ситуацию, он не делал ничего дурного".

В воскресенье белорусские авиадиспетчеры приказали самолету Ryanair, пролетавшему над страной, приземлиться из-за угрозы взрыва бомбы, в воздух был поднят истребитель ВВС, чтобы сопровождать самолет в Минск. Незадолго до этого лайнер уже готовился идти на посадку в Вильнюсе, куда летел рейсом из Афин. После приземления Роман Протасевич и его девушка - россиянка Софья Сапега - были арестованы.