Флик возглавил сборную Германии

Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик возглавит национальную сборную Германии по окончании чемпионата Европы. Он сменит на этом посту Йоахима Лёва, под руководством которого работал в тренерском штабе команды с 2006 по 2014 год.

В 2019 году Флик возглавил "Баварию", с которой дважды выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионата мира.

Контракт с новым наставником подписан до 2024 года.

Нынешний главный тренер Лёв встал у руля маншафт в 2006 году и выиграл с командой Чемпионат мира и Кубок конфедераций. В марте он попросил о расторжении действующего контракта. Причины этого решения не разглашались.