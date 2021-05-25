В преддверии финала в Гданьске

В среду в польском Гданьске состоится финал футбольной Лиги Европы, второго по значимости клубного турнира континента. Главный трофей разыграют английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вилльяреал".

Фаворитом встречи эксперты и букмекеры считают "красных дьяволов". Но подопечным Уле-Гуннара Сульшера, для которого этот европейский кубок может стать первым в тренерской карьере, будет противостоять опыт и рассудительность крепкой испанской команды во главе с Унаи Эмери, который в пятый раз за последние семь лет выводит свои команды в финал.

Энди Коул, бывший нападающий "Манчестер Юнайтед": "Думаю, финальный матч с "Вильярреалом" будет непростым. Мы знаем, что это хорошая команда и они тоже вышли в финал. Но мне искренне нравится думать, что у "Манчестер Юнайтед" игроки лучше, и я надеюсь, что он выиграет ".

Энди Робини, Euronews: "Это был необычный год для "Юнайтед". Пандемия Covid-19 и протесты против владельцев клуба привели к тому, что календарь стал более интенсивным, особенно, к концу сезона. Как вы думаете, усталость и напряжение за пределами поля могут повлиять на игру футболистов?"

Энди Коул:_ "Я не думаю, что будет какая-то внешняя напряженность. Я считаю, что все игроки очень профессиональны. А усталость? Может быть. Знаете, сезон был длинным. Они играют каждые три дня, и это сложно. Но я не пытаюсь никого оправдать. Это финал, никогда не знаешь, как он сложится, пусть победит сильнейший"._

Примечательно, что с 2005 года "Вилльяреал" и "Манчестер Юнайтед" четыре раза играли между собой в еврокубках и все четыре матча завершились вничью 0:0. Болельщики рассчитывают увидеть забитые мячи.