Что нам стоит дом распечатать?

В этом экспериментальном центре развития устойчивой архитектуры в Бельгии появился первый в мире цельный бетонный дом, изготовленный с помощью принтера. Самый крупный в Европе принтер объёмной печати бетоном использовался для строительства двухэтажного дома площадью 90 квадратных метров. Теперь с ним экспериментируют студенты для разработки новых экологичных строительных решений.

– С помощью этой технологии мы смогли напечатать целый дом, – поясняет Шарлотта Ван Антенакен, студентка. – Теперь мы хотим двигаться дальше и эффективно использовать этот принтер объёмной печати для создания чего-то нового. Сейчас наш проект направлен на то, чтобы выяснить, как напечатать поверхности, предназначенные для более прочных архитектурных конструкций, которые смогут выдерживать больший вес.

Разработчики утверждают, что им потребовалось на 60% меньше материалов, чем при традиционном способе строительства. Бюджет проекта составил 1,6 миллионов евро; на 40% он был профинансирован Евросоюзом. На общую подготовку ушло несколько месяцев, а сама постройка заняла всего три недели.

Внутренняя температура и влажность в доме с низким энергопотреблением контролируются благодаря инновационному применению в потолке материалов из глины.

– Глина – продукт замкнутого цикла, – рассказывает Марк Шмец, представитель фирмы-дистрибьютера. – Её всегда можно использовать повторно. Здесь глина предварительно спрессована и высушена. Поэтому в ней можно установить трубы, по которым поступает тёплая и холодная вода.

Местные власти считают, что данная инициатива может помочь модернизировать европейскую строительную отрасль, сделав её более устойчивой.

– По нашим оценкам, строительный сектор по-прежнему использует традиционные методы, по-прежнему применяется много материалов, остаётся слишком много отходов, – отмечает Кэтлин Хелсен, местный депутат. – Мы хотим изменить этот подход. Но для того, чтобы убедить строительный сектор инвестировать в автоматизацию и цифровой мир, нужно продемонстрировать хорошие примеры их применения. Поэтому здесь и был напечатан этот дом.

Разработчики считают, что их работа может послужить стимулом и для других инициатив в сфере экономики замкнутого цикла в строительном секторе ЕС, где занято около пяти миллионов человек.