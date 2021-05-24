COVID-19: школы после пандемии

Дошкольное и школьное обучение могут испытывать последствия пандемии значительно дольше, чем это предполагалось ранее.

Открытие учебных учреждений и ослабление ограничений не снимут наличие проблем, связанных с успеваемостью детей и с усвоением ими материала.

Это касается, например, чтения, как на это указывается в недавно обнародованных данных Организации экономического сотрудничества и развития.

Специалисты и педагоги установили корреляцию между тем, сколь долго были закрыты школы и, соответственно, дети учились дистанционно.

Чем короче был период такой формы обучения, тем уровень понимания изложенного в учебниках материала и иных школьных навыков был выше.

Андреас Шляйхер, директор департамента образования OECD: "Дети, хотя и могут быть инфицированы, заразившись коронавирусом, сами заболевают редко. Но именно они оказались под ударом пандемии, поскольку они по тем или иным причинам были лишены привычной им формы обучения. Потому что школа - это не только место, где получают знания, это еще и площадка, где развиваются социальные навыки, где учатся общению. И как только дети перестали общаться со сверстниками, перестали общаться с педагогами, они сразу же оказались в ситуации, которая была для них дискомфортной.

А в этом возрасте дискомфорт оказывает влияние в том числе и на когнитивные способности. И всем предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть детям прежние ощущения. Это необходимо, чтобы учебный процесс продолжился".

Врачи-дефектологи говорят, что проблема не только с чтением, но и с устной речью, и она может затронуть и тех, кто ранее не нуждался в помощи таких специалистов.

Мария Руссохатцакис, врач-логопед: "Сегодня родители и педагоги стремятся ограничить пользование гаджетами, но, как я думаю, ситуация уже вышла из-под контроля. Привычка стала зависимостью, а от зависимости отказаться очень сложно. Сегодня, помимо всех остальных трудностей, которые наличествуют в школе и дома, феномен такого рода может завести очень далеко, мы даже не знаем, куда".

Из Афина передает журналист Euronews Панос Китципулос: "Сегодня на школы сваливается, помимо самого обучения и поддержания дисциплины, еще и необходимость решать проблемы психологического состояния учеников, и, если требуется, приходить детям на помощь. Им также нужно оторвать детей от дисплеев телефонов и компьютеров. Но, как говорят эксперты, вакцинация и тут предлагает решение - наличие коллективного иммунитета означает и повсеместное очное обучение, начиная с сентября".