В государственных школах Каталонии преподают основы ислама

Впервые в государственных школах Каталонии (автономного региона Испании) у детей есть возможность изучать основы ислама. Пилотный проект запущен по инициативе департамента образования Каталонии в шести учебных заведениях. Цель - обеспечить свободу вероисповедания, способствовать интеграции и социальной сплоченности. Местные власти не исключают, что в следующем году к проекту присоединится большее число школ.

Майте Аймерич, глава департамента образования Каталонии: "Это был положительный опыт. Это помогло разрушить некоторые предрассудки. Ислам вышел из закрытых и ограниченных пространств, что позволило нам лучше понять данный религиозный выбор".

В Испании довольно сильны католические традиции и католицизм присутствует в школьном образовании: религиозное обучение включено в основную программу, но не является обязательным. Мусульманская община требует, чтобы дети мусульман так же имели право на получение знаний о своей религии. Впрочем есть те, кто считают, что религии вообще но должно быть места в государственных школах.

Майте Аймерич, глава департамента образования Каталонии: "Если образование должно быть инклюзивным и разносторонним, необходимо принимать во внимание и существование разных религиозным конфессий. Другой вопрос заключается в том, следует ли вообще преподавать религию в школах. Я лично считаю, что этого делать не надо".

Хайме Веласкес, Euronews: "На прошлых региональных выборах, в видеоролике крайне правой партии Vox фигурировала вот эта мечеть. Тогда Vox обвинила правящие в автономном регионе партии в создании в Каталонии исламской республики. Мусульманское сообщество обратилось в суд, но это не помешало Vox получить одиннадцать мест в региональном парламенте и стать четвертой силой в законодательном органе".

Наряду с дебатами на тему светского характера образования не утихают и споры о преподавании в школах (где уже есть лекции по католической религии), основ ислама. Некоторые выступают категорически против: еще свежи воспоминания о терактах, совершенных в Испании джихадистами в 2017 году.

Мохамед Эль Гайдуни, делегат Исламской комиссии Испании в Каталонии: "Мы видели после терактов 17 августа, как меньшинство хотело расколоть каталонское общество, сосредоточив ненависть на мусульманской общине и исламе. И тогда реакция каталонцев была очень мощной и просто замечательной. А те, другие люди, желали нарушить сосуществование представителей разных религий".

Правительство Каталонии убеждено: преподавание основ ислама в государственных школах поможет людям разных религиозных конфессий найти точки соприкосновения, что в свою очередь будет способствовать большему взаимопониманию и гармоничному сосуществованию.