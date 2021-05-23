ДР Конго: тысячи людей бежали в Руанду из-за извержения вулкана

Более 5 тысяч человек бежали из Демократической республики Конго в соседнюю Руанду из-за извержения вулкана Ньирагонго. Об этом сообщают местные СМИ.

Жители города Гома на востоке страны спасались от потока лавы, которую выбрасывает вулкан, официальные данные о жертвах пока не поступали.

Власти ввели в действие план эвакуации жителей из близлежащих к вулкану районов.

Специалисты отмечают, что направление движения лавы сходно с тем, которое было во время извержения 2002 года, когда она залила почти всю восточную часть Гомы, включая взлетно-посадочную полосу местного аэропорта.

Тогда в городе погибли более 100 человек. Население Гомы достигает 1,5 млн человек.

Извержение Ньирагонго, одного из самых активных вулканов Африки, произошло вечером в субботу.

Высота вулкана составляет 3 470 м. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году, тогда погибли более 600 человек.