Исландия: туристы спешат увидеть извержение вулкана Фаградальсфьядль

"Огненная лава пузырится и бурлит настолько близко, что все это кажется невероятным. Я никогда такого не видел" , - восклицает итальянский фотограф Винченцо Мацца практически у подножья исландского вулкана Фаградальсфьядль. Винченцо знает о чем говорит: он сделал множество снимков Этны и Стромболи.

Фаградальсфьядль выбрасывает лаву с минувшей пятницы. К горе, расположенной всего в сорока километрах от Рейкьявика, направляются люди, жаждущие ощутить мощь природной стихии. На дороге, ведущей к вулкану, образовались пробки. Некоторые туристы приезжают издалека - Тосканы, Рима, Эмилия-Романьи".

Доступ к району не ограничен, но на месте находятся команды спасателей. Их задача напоминать людям об опасности, исходящей от лавы и следить за тем, чтобы туристы держались на расстоянии от вулкана.

"Мы просим не приближаться к лаве, потому что она горячая и действительно опасная" - объясняет спасатель, не назвавший своего имени. "Два дня назад один парень пытался на лаве приготовить омлет с грудинкой. Сковороду поглотила лава. Так что держитесь от нее подальше!"

Извержения вулканов - обычное явление в Исландии (в среднем они происходят примерно раз в пять лет), но вдали от населенных пунктов, в труднодоступных местах. На этот раз желающие практически без особого труда могут почувствовать на себе гипнотический эффект светящейся лавы.