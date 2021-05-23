Ферстаппен выиграл Гран-при Монако

Макс Ферстаппен, нидерландский гонщик команды Red Bull Racing, стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» – Гран-при Монако. Ферстаппен впервые в карьере стал лидером этого чемпионата. На втором месте – испанец Карлос Сайнс из Ferrari, а третье место занял британский пилот McLaren Ландо Норрис.

Ферстаппен лидирует в таблице общего зачёта чемпионата, у него 105 очков. У британца Хэмилтона из Mercedes, пришедшего в Монако седьмым 101 очко. На третьем месте Норрис, у него 56 очков.

На первом месте в кубке конструкторов – Red Bull Racing, всего на одно очко отстаёт Mercedes. Третье место занимает McLaren, на четвёртом – Ferrari.