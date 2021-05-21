Коронавирус вмешался в ход финала Eurovision

Несмотря на старания организаторов, коронавирус вмешался в проведение 65-го конкурса "Евровидение", финал которого состоится в Роттердаме в субботу.

Победитель предыдущего песенного конкурса, нидерландский певец Дункан Лоуренс, не поднимется на сцену спортивного комплекса Ахой, поскольку его тест на коронавирус дал в четверг положительный результат. По той же причине не смогут выступить исландская группа Gagnamagniðи её солист Дади Фрейр, которых называют фаворитами "Евровидения-2021".

В ходе второго полуфинала, прошедшего в Роттердаме в четверг, львиную долю внимания привлёк американский рэпер Фло Райда, выступающий в конкурсе за крошечную Сан-Марино: "Я хочу сказать, что это просто потрясающе! Вся обстановка, просто на высшем уровне! Я воспринимаю это очень хорошо".

К первым 10 финалистам в четверг прибавились исполнители из Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Исход конкурса предсказать невозможно, считают эксперты. Еще одной фавориткой букмекеры называют французскую исполнительницу и автора песен Барбару Прави. "Кто победит в субботу, трудно представить, - говорит Фабиан Ранданн, обозреватель "Евровидения". - Этот конкурс открытый, нельзя исключать сюрприза. Думаю, что момент объявления результатов выступлений станет для многих очень напряженным".

Представительница России Манижа с песней Russian Woman выступит в первой части финального концерта. Насладиться зрелищем смогут в субботу 3 500 зрителей, перед тем сдавшие тест на коронавирус. В отличие от предыдущих лет, знаменитая спортивная арена Роттердама будет заполнена лишь на 20 %.