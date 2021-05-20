В Сербии начались совместные с Россией тактические учения "Общий ответ-2021". Военные ведомства двух стран подчёркивают, что манёвры носят "антитеррористическую направленность". С российской стороны участвуют около 200 военнослужащих и 11 единиц лёгкой техники. В течение пяти дней планируется парашютное десантирование, отработка блокирования и уничтожения базы условных террористов.

Ранее сообщалось, что на октябрь в Сербии планируются учения ПВО двух стран.

Совместные учения в Сербии Vadim Savitskiy/The Ministry of defence of the Russian Federation

В прошлом году сербских военных приглашали на манёвры "Славянское братство" в Беларуси. Но тогда Белград отказался от участия: как там заявили, и из-за пандемии, и из-за "страшного и незаслуженного" давления со стороны ЕС.