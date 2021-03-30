Американцы сняли военные учения РФ со спутника

Американская Компания космических технологий Maxar Technologies утверждает, что ей удалось заснять со спутников арктические учения российских военных корабли и подводных лодок (в частности тот момент, когда атомные субмарины прорывали льды).

На прошлой неделе манёвры действительно проходили в районе Земли Александры, острова, входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа, где российские военные недавно построили базу и административно-жилой комплекс "Арктический трилистник", обеспечивающий комфортное проживание 150 человек в течение полутора лет без связи с Большой землёй. Начальник ВМФ России адмирал Николай Евменов доложил президенту Путину, что в ходе учений три атомные подводные лодки одновременно прорвались сквозь арктические льды, а военные самолеты пролетели над Северным полюсом.

"Я приказываю продолжить арктические экспедиции и исследования на Крайнем Севере, чтобы обеспечить безопасность России", - сказал Путин.

Число и масштаб проводимых Россией военных учений возросли на фоне острой напряженности в отношениях с Западом, которые достигли минимальной после окончания холодной войны отметки после присоединения Крыма в 2014 году

Москва уделяет приоритетное внимание усилению своего военного присутствия в Арктике, где, как считается, содержится до четверти неоткрытых запасов нефти и газа на Земле. Президент РФ в прошлом приводил оценки, по которым стоимость арктических минеральных богатств составляет 30 трлн долларов.

Кроме России свою юрисдикцию над Арктикой пытаются установить также США, Канада, Дания и Норвегия, так как сокращение полярных льдов открывает возможности для использования ресурсов региона и открытия новых судоходных путей. Российские военные в последние годы восстановили и расширили многочисленные объекты в регионе, модернизировали взлетно-посадочные полосы и развернули дополнительные средства наблюдения и противовоздушной обороны.