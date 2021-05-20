"Мы зубы выбьем всем – чтобы они не могли кусаться"

Россия "даст по зубам" всем, кто попробует посягнуть на территориальную целостность страны. Об этом в четверг заявил российский президент Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета "Победа": это консультативный орган, который занимается вопросами патриотического воспитания. По словам президента, "Для кого-то Россия слишком велика".

Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил. Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что речь идёт о Сибири: "Несправедливо, якобы, что богатства такого огромного региона принадлежат одной только России". Эту фразу часто приписывают Мадлен Олбрайт, которая занимала пост госсекретаря США в конце 90-х. Российские руководители, в том числе сам Путин, уже неоднократно цитировали это высказывание. Сама Олбрайт категорически отрицает, что когда-либо говорила или даже думала нечто подобное.