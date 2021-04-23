Россия начала отвод войск, которые проводили учения у границ Украины

Минобороны РФ объявило о завершении проверочных мероприятий в Западном и Южном военных округах, подчеркнув, что поставленные цели были достигнуты. В пункты постоянной дислокации войска должны вернуться до 1 мая. В Киеве приветствовали этот шаг, отметив снижение напряженности на границе. Аналитик Андрей Кортунов в интервью Euronews сказал, что решению об отводе войск способствовала готовность Вашингтона к диалогу с Москвой по украинскому вопросу.

Андрей Кортунов, политолог: "Существует такая версия, что это сигнал американской администрации о готовности к диалогу, к тому, что в том числе проблема Украины, может быть обсуждена в двустороннем формате. В принципе, мне кажется, что эта версия заслуживает внимания, поскольку те санкции, которые недавно были приняты администрацией Байдена, в общем достаточно символические. Все могло быть довольно хуже. И сдержанность администрации и готовность ее к диалогу, наверное, тоже влияет на позицию Москвы".

Россия с конца марта наращивала военное присутствие у границ Украины на фоне обострения конфликта между непризнанными ДНР и ЛНР и официальным Киевом. В Кремле объясняли передвижение войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. В Киеве и Евросоюзе оценивали численность военных примерно в 100 тысяч. Западные страны призывали Москву "прекратить провокации".