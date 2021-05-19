Trump Organization: уголовное расследование

В Соединённых Штатах ведётся уголовное расследование в отношении компании Trump Organization, принадлежащей бывшему президенту страны Дональду Трампу. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк во вторник.

Ранее расследование, начатое около двух лет назад, было чисто гражданским, и касалось финансовых дел кампании, которые, как предполагалось, проводились с нарушениями законов штата. В ходе следствия были затребованы документы компании о сделках, заключённых за предыдущие восемь лет. Прошение адвокатов экс-президента о запрете доступа к этим документам суд отклонил. Дональд Трамп оставил все посты в Trump Organization до того, как в 2017 году занял президентский пост.