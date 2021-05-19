Россия возглавит Арктический совет

Россия на два года возглавит Арктический совет - международный форум, задача которого содействовать сотрудничеству в Арктике. О смене председателя по ротации будет объявлено в среду вечером в Рейкьявике, где открывается двухдневное заседание совета на уровне глав МИД.

Действия России в Арктике вызывают разногласия среди постоянных членов организации. Во вторник прилетевший в Рейкьявик госсекретарь США, по итогам переговоров с главой МИД Исландии, отметил сотрудничество с РФ по вопросам образования, ликвидации загрязнения, проведении поисково-спасательных операций.

При этом Энтони Блинкен выразил озабоченность в связи с "активизацией военной деятельности" Москвы в Арктике, которая "подрывает общую цель мирного и устойчивого будущего для региона". "Мы видим, что Россия предъявляет незаконные морские требования, в частности, регулирует проход иностранных судов по Северному морскому пути, что противоречит международному праву", - пояснил госсекретарь США.

Днём раньше на пресс-конференции с главой МИД Сьерра-Леоне Сергей Лавров заявил, что в среду российская сторона поднимет вопрос о попытках Норвегии втянуть НАТО в Арктический регион: "Если кто-то хочет большей предсказуемости, хочет снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Арктический совет был создан в 1996 году. В организацию входят 8 стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Приоритетные направления работы: защита арктической морской среды,флоры и фауны, устойчивое развитие, ликвидация чрезвычайных ситуаций. В 2021-2023 годах главными темами станут изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов.