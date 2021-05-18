Террасы ресторанов и музеи ждут посетителей: новый этап снятия ограничений во Франции

В среду после долгих месяцев санитарных ограничений во Франции открываются террасы кафе, баров и ресторанов. Пока они смогут принимать лишь половину клиентов от своей обычной пропускной способности.

Министр экономики Франции Бруно ле Мэр в Париже ознакомился с подготовкой к открытию и выразил уверенность, что деловая активность вернется на прежний уровень уже в первом триместре следующего года.

"Я занимаюсь подготовкой террасы вместе со своим соседом, который тоже владеет рестораном, будем работать на нашей общей террасе", — говорит Ален Фонтен, президент ассоциации рестораторов.

Открываются магазины товаров не первой необходимости. Возобновляют работу театры и кинотеатры, но на этом этапе они могут быть заполнены только на 35%.

"Если я один, то нужно оставить по два свободной креслу с каждой стороны, если два человека приходят вместе — то же самое. Семья из четырех человек и группа шести друзей поступит также, все садятся вместе и оставляют пустыми по два кресла с каждой стороны", — показывает директор кинотеатра "L'Arvor" Эрик Гузаннэ.

Первую дозу вакцины от коронавируса во Франции получили уже 20 миллионов человек. В правительстве заявляют, что ситуация улучшается и у властей есть все необходимые средства для того, чтобы перейти к следующему этапу выхода из кризиса.

А пока на два часа сокращается комендантский час, который будет теперь начинаться с девяти вечера.

Музеи снова ждут посетителей. На каждого из них должно быть рассчитано 8 квадратных метров вместо обычных четырех. Такое правило действует и в зоопарках.

"Мне кажется, что мы начали видеть свет в конце тоннеля, на протяжении месяца мы ничего не могли предвидеть, не знали, когда откроемся, не знали что принесет нам завтрашний день", — говорит Пьер Тивийон.

Но в правительстве пока ничего не говорят о возобновлении деятельности ночных клубов, которые остаются закрытыми с марта прошлого года.