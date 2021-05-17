Прекращено уголовное дело в отношении экс-губернатора Михаила Меня

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня в связи с истечением срока давности.

Чиновника обвинили в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (часть 4 статьи 160 УК). По его делу также проходили бывший первый вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. В отношении двух других фигурантов дело также прекращено.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Эта группа, куда, по данным СК, входили Мень и бывший первый зампредседателя правительства Ивановской области Павел Коньков, запланировала перечислить средства из регионального бюджета в адрес ОАО "Ивановский бройлер", входящего в "Продо".

Вину Мень не признает и считает свое преследование недоразумением.

Он был задержан в середине ноября 2020 года. 19 ноября суд оставил его на свободе под запрет определенных действий: ему запретили общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом и связью и разрешили выходить из дома только на два часа в сутки. 20 апреля его перевели под подписку о невыезде.

Михаил Мень — сын священника Александра Меня, убитого в 1990 году (обстоятельства и виновник до сих пор неизвестны). С 2013 по 2018 год Михаил Мень занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До этого, с 2005 по 2013, руководил Ивановской областью. В 2013 году по собственному желанию ушел в отставку. С 2018 года работает аудитором Счетной палаты.