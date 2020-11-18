Задержан экс-министр строительства Михаил Мень

Задержан бывший губернатор Ивановский области и экс-министр строительства, аудитор Счетной палаты Михаил Мень, сообщают ТАСС и РБК. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей, когда он возглавлял Ивановскую область.

Ранее в среду Совет Федерации разрешил Генпрокуратуре задержать экс-губернатора. "Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сам Мень заявил, что новость о привлечении к уголовной ответственности стала для него неожиданностью. О том, что Генпрокуратура требует его задержать, он узнал из СМИ.

Экс-губернатору инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственный комитет запросил назначить ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

По версии следствия, в начале 2011 года бенефициары компании "Продо", зная о том, что регионам будут предоставлены кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, объединились в группу. Ее целью было добиться выделения кредита от Минфина для последующего хищения его части. В группу, по данным СК, входил Михаил Мень. Впоследствии планировалось перечислить средства из регионального бюджета на адрес ОАО "Ивановский бройлер", входящего в ГК "Продо".

Михаил Мень — сын священника Александра Меня, убитого в 1990 году (обстоятельства и виновник так до сих пор неизвестны). С 2013 по 2018 год Михаил Мень занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До этого, с 2005 по 2013, руководил Ивановской областью. В 2013 году по собственному желанию ушел в отставку. С 2018 года работает аудитором Счетной палаты.