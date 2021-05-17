Индия: в ожидании удара стихии

В Индии Служба реагирования на стихийные бедствия, береговая охрана, флот, армия и авиация приведены в режим повышенной готовности. На западном побережье страны ожидают прихода циклона Тауктае, бушующего в Аравийском море. Основной удар стихии обрушится на прибрежные районы в понедельник вечером.

На юге страны жертвами непогоды уже стали шесть человек. По прогнозам местных синоптиков, высота штормового прилива может достичь трёх метров. Говорит Мрутунджай Мохапатра, директор метеоагентства Индии:

– Ожидается, что, когда Тауктае достигнет берега, скорость ветра составит от 155 до 160 км/ч, порывами – до 180 км/ч. Вполне вероятно, что это вызовет сильнейшие ливни над прибрежными районами Саураштры и на юге.

Стихийное бедствие может значительно усугубить в Индии серьёзные проблемы, связанные с нынешним резким скачком заболеваемости ковидом. В ряде мест пришлось приостановить вакцинацию, и власти прилагают все усилия, чтобы не допустить отключение электроэнергии в сотнях больниц. Необходимость эвакуации сотен тысяч людей и размещение их в переполненных специализированных центрах также может привести к ещё большему распространению коронавируса.