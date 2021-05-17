Граждан ЕС, не имеющих в паспорте рабочей визы, задерживают и высылают из Великобритании

Приезжающих в Соединенное Королевство граждан ЕС задерживают в аэропортах, отправляют в миграционные центры и депортируют. Об этом британским СМИ рассказали сами путешественники. Среди тех, кому отказывают во въезде в страну - европейцы, прибывающие в Великобританию для того, чтобы пройти собеседование. и в случае успеха, устроиться на работу. Люди, которым дали от ворот поворот, говорят, что пережили травмирующую их психику ситуацию. Данные эпизоды демонстрируют потенциальные проблемы в отношениях ЕС и Великобританиии после "брексита".

Арания Когулатас, юрист: "Если вы зайдете на веб-сайт правительства Великобритании, вы сможете получить доступ к миграционным правилам. Там сказано, что вы можете присутствовать на собеседованиях при приеме на работу и рабочих конференциях. Однако, похоже, что граждан из стран, входящих в Европейскую экономическую зону, и приезжающих с целью пройти собеседование, задерживают на границе, и отказывают во въезде. Им говорят, что они должны подать заявление на получение рабочей визы. То есть наблюдается непоследовательность и отсутствие ясности. Люди в результате лишаются свободы".

Еврокомиссия отметила, что случаи задержания граждан ЕС по прибытие в Великобританию не столь многочисленны, и о тенденции говорить не приходится. Однако в заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС говорится, что в Брюсселе обеспокоены положением дел и внимательно наблюдают за ситуацией. В частности, это касается сроков содержания под стражей граждан ЕС.

Сообщается, что после встречи представителей Еврокомиссии и министерства внутренних дел Великобритании, пограничникам дано указание не задерживать граждан ЕС без рабочих виз.