Выставка устройств Apple: этапы славного пути

Самые первые модели разнообразных вычислительных устройств можно увидеть в Музее компьютеров в Екатеринбурге и получить представление о том, как на протяжении десятилетий развивалась эта техника. Отдельная экспозиция посвящена здесь продукции знаменитой корпорации Apple. Рассказывает директор музея Сергей Мартьянов:

– Фирма Apple заложила основу персональных компьютеров, то есть саму идею, что компьютер может быть миниатюрным, прийти в каждый дом, использоваться на рабочих местах.

Все представленные экспонаты поддерживаются в рабочем состоянии, а порой даже хранятся в оригинальной упаковке, в частности – самый первый iPhone:

– Я держу в руках первый iPhone, который представил Стив Джобс в 2007 году. Это устройство объединило в себе технологии карманных персональных компьютеров и телефонов, и таким образом дало возможность появления смартфонов, которыми мы пользуемся сейчас.

Многие из этих экспонатов – весьма редкие, для того, чтобы приобрести их и собрать, потребовалось немало усилий. Посетители могут попробовать их в работе. Говорит экскурсовод Михаил Журухин:

– Далеко не везде можно это увидеть, и не только увидеть, а даже потрогать и ощутить это всё. Это интересно и взрослым, и детям, и школьникам, и студентам.

Музей компьютеров в Екатеринбурге впервые открылся пять лет назад. В нём собрано более 600 экспонатов.