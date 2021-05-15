Болельщики вернулись на трибуны "Уэмбли"

21 тысяча болельщиков футбольных клубов Челси и «Лестер Сити» впервые за 12 месяцев пандемии получила возможность присутствовать на трибунах стадиона Уэмбли, чтобы посмотреть финальный матч Кубка Англии по футболу. В этом, без преувеличения историческом, матче победа досталась «Лестеру». Единственный гол забил бельгиец Юрий Тилеманс, вызвав ликование лестерских фанатов.

«Мы поём, скандируем, мы просто в восторге от того, что снова здесь!», «Нам этого очень не хватало, без болельщиков всё совершенно другое. Такой финал, как этот, мне хочется верить, говорит о начале конца пандемии».

«Я получил две дозы Пфайзера и сделал ПЦР-тест. Я надеюсь, что защита "Челси" будет такой же мощной, как мой иммунитет», — рассказывает болельщик проигравших лондонцев.

Воздействие субботнего матча на распространение коронавируса будет внимательно изучено вирусологами для принятия решения о следующих массовых мероприятиях.