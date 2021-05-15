Участники инициативы "Призыв Крайстчерча" обсуждают вопросы борьбы с экстремизмом в интернете

Мировые лидеры и представители технологических компаний ведут переговоры о том, как противостоять экстремизму в интернете. Дискуссии приурочены ко второй годовщине подписания "Призыва Крайстчерча" - соглашения о серии мер по предотвращению скачивания и распространения материалов террористического и экстремистского толка.

Договор был подписан два месяца спустя после трагедии в новозеландском городе Крайстчерч: здесь в марте 2019 года в двух мечетях преступник застрелил 51 человека. Злоумышленник транслировал происходящее в прямом эфире через социальные сети. Несмотря на приложенные усилия, видео посмотрели миллионы людей.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии: "Нам необходимо понять, каким образом взаимодействуют сети экстремистов и уязвимые интернет-пользователи на пути к радикализации, что бы мы могли найти способы решительно этому противостоять".

В нынешнем году к инициативе присоединились и США. В настоящее время в соглашении участвуют в общей сложности более 50 стран, Европейская комиссия, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также десять технологических компаний. Инициаторами "Призыва Крайстчерча" стали премьер-министр новой Зеландии Джасинда Ардерн и президент Франции Эммануэль Макрон.