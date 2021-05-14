Ещё два золота у российских синхронисток

Российская сборная продолжает собирать золото в синхронном плавании на Чемпионате Европы по водным видам спорта. Первенство проходит в Будапеште. В произвольной программе пар первое место заняли Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, получившие 97,9 балла.

А в произвольной программе смешанных дуэтов первое место заняли Олеся Платонова и Александр Мальцев — 93,9 балла.

Олеся Платонова и Александр Мальцев Tamas Kovacs/MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Российская сборная занимает в Будапеште первое место в медальном зачёте: восемь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте команда Италии, на третьем — сборная Украины.