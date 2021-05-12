Четвертое золото России на ЧЕ по водным видам спорта

Еще одно золото завоевала российская команда на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Российская восьмерка в синхронном плавании заняла первое место в технической программе. Россиянки получили за свою программу 95,67 балла и отодвинули на второе место команду Украины, бронза — у сборной Испании.

Для российской команды это уже четвертая награда высшего достоинства на европейском первенстве.