Срочная новость
This content is not available in your region

Венгрия

Четвертое золото России на ЧЕ по водным видам спорта

 Ирина Шелудкова
euronews_icons_loading
Российские синхронистки выиграли техническую программу на ЧЕ в Будапеште
Российские синхронистки выиграли техническую программу на ЧЕ в Будапеште   -   Авторское право  ATTILA KISBENEDEK/AFP or licensors
Размер текста Aa Aa

Еще одно золото завоевала российская команда на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Российская восьмерка в синхронном плавании заняла первое место в технической программе. Россиянки получили за свою программу 95,67 балла и отодвинули на второе место команду Украины, бронза — у сборной Испании.

Для российской команды это уже четвертая награда высшего достоинства на европейском первенстве.