COVID-19: еще одна война Украины

На востоке Украины люди ведут две войны: к продолжающемуся более семи лет конфликту между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами добавилась война с COVID-19.

Надежда Шейченко, главврач инфекционной больницы г. Константиновки: __"Мы постоянно испытытваем этот дефицит, трудно, не хватает кислорода по области вообще".

В апреле у границ с Украиной, по данным ЕС, скопилось около 150 тысяч российских военных. После нескольких недель учений они отступили. Но люди, живущие в зоне конфликта, опасаются, что эскалация может произойти в любой момент.

Иван Нагорнюк, житель с. Водяное: __"Это как в Чернобыле - мы никому не нужны".

В Станице Луганской, на контролируемых правительством территориях, последствия пандемии хорошо видны. В этом городе находится единственный пешеходный погранпереход вдоль так называемой линии соприкосновения - почти 500-километровой границы между двумя фронтами. Свобода передвижения здесь пострадала вдвойне: сначала из-за войны, а теперь из-за COVID-19.

Олена Грекова, НПО "Право на защиту": __"Если раньше КПВВ в Станице Луганской пересекало в среднем до 15, а то и выше - 15-17 тысяч за сутки, то сейчас эти цифры в двух направлениях колеблются в пределах 2 тысяч".

До пандемии Станица Луганская выглядела иначе. Люди могли перемещаться между двумя сторонами, чтобы получить пенсию, увидеться с родными, решить юридические проблемы. Многие даже делали это ежедневно, чтобы продать свою продукцию. Сегодня этот бизнес уничтожен. По обе стороны люди стали беднее и изолированнее.

"Не у всех есть деньги на прохождение тестов на COVID-19, поэтому люди не пересекают просто так, а только по самым неотложным причинам, - говорит эта женщина. - Мы приехали из Одессы проведать родственников. Раньше мы могли раза два в год приехать, а сейчас приехали в первый раз за полтора года".

Мы отправились в село Передельское, расположенное в 5 километрах от линии соприкосновения, чтобы узнать, как выглядит "линия фронта COVID".

Медицинские центры, подобные этому, - первый пункт назначения для пациентов, проживающих в самых опасных районах восточной Украины. Эта медсестра говорит, что работает за десятерых.

Оксана Лысогор, старшая медсестра медицинского центра с. Передельское: __"У меня население 1200, у нас медиков не хватает вообще, а с пандемией - еще больше. Люди просто боятся идти в населенные пункты".

Борьба с третьей волной COVID здесь - это работа с высоким риском. В таких центрах нет тестов на коронавирус, а большинство медицинского персонала уже инфицировано.

Оксана Лысогор: __"В связи с COVID, с нашей сложившейся ситуацией, у людей, я бы сказала, такое паническое настроение, потому что "красные зоны", очень много больных, люди отказываются ехать к специалисту, люди боятся ехать на рынок".

"Никуда, где большое скопление населения, я не хожу, - признается эта пациентка. - У нас возраст такой: мне 80, а мужу - 85. Мы боимся".

По данным организации "Врачи мира", и без того ослабленной украинской системе здравоохранения для противостояния пандемии необходимо примерно на 40% больше персонала. Эта неправительственная организация, поддерживаемая ЕС, утверждает, что самые неотложные потребности не удовлетворяются (от семейных врачей до специалистов по инфекционным заболеваниям и анестезиологов).

Сергей Виноградов, "Врачи мира": __"В результате конфликта в местной системе здравоохранения отсутствует отделение неотложной помощи при инфекционных заболеваниях. А те отделения, которые были организованы в последнее время, не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям".

Даже специализированные больницы для пациентов с COVID, расположенные дальше от линии соприкосновения, с трудом справляются с ситуацией.

Инфекционная больница в Константиновке увеличила свою мощность, но ей по-прежнему требуется больше коек и больше персонала.

Надежда Шейченко, главврач инфекционной больницы г. Константиновки: __"Сейчас мы обслуживаем 90-100 больных, и больные эти практически все тяжелые. То есть естественная потребность в персонале более высокая. Я уговариваю сотрудников, чтобы они брали дополнительные дежурства, естественно, их оплачиваю. Но сил не прибавишь".

Еще одна огромная проблема для больниц всего региона - снабжение кислородом.

Надежда Шейченко: __"Для того, чтобы нам было достаточно, нам нужно 70-80 баллонов в сутки использовать, а мы покупаем 45-50".

В Луганской и Донецкой областях, вдоль линии соприкосновения, количество заболевших в целом снижается. Однако чрезвычайная ситуация еще далека от завершения.

Надежда Шейченко: __"Может быть, по количеству больных и есть некоторое снижение заболеваемости, но растет количество тяжелых больных. А коль у нас много тяжелых, забита реанимация, значит эпидемия не останавливается".

Изоляция и удаленность некоторых районов помогла сдержать вирус. Однако тяжелые условия жизни, вызванные конфликтом, означают, что риск возникновения кластера COVID реален.

_Моника Пинна, Euronews: __"Мы находимся в поселке Опытное, менее чем в километре от линии соприкосновения. Шрамы конфликта видны повсюду. Воды и газа здесь нет уже почти семь лет"._

В Опытном нет COVID. Сюда никто не может прийти и отсюда уйти без разрешения военных. Жители полностью зависят от НПО "Люди в беде" в вопросах снабжения водой, которую они получают каждые две недели при поддержке Европейского Союза.

Сорока жителям поселка, а до начала конфликта их было около восьмисот, было бы крайне сложно бороться с COVID без доступа к чистой воде и надлежащей гигиене.

Олена Лебедева, жительница п.Опыытное: __"С учетом того, что у нас жители все пенсионного возраста практически, то если COVID к нам заглянет, думаю, у нас будут большие проблемы. Потому что действительно медицинского обслуживания у нас нет".

Изоляция не обошла стороной и многие другие деревни в районах, затронутых конфликтом. Иван оказался среди тех, кто заразились COVID в Водяном. В феврале он был доставлен в специализированную больницу и сейчас идет на поправку.

Иван Нагорнюк, житель с. Водяное: __"COVID - это вторая война. Страшно тоже. Человек может умереть внезапно, на ровном месте - вот он был, а вот его нет".

Иван и его жена рассчитывают, что вакцинация спасет их деревню, несмотря на медленную прививочную кампанию на Украине.

Иван Нагорнюк, житель с. Водяное: __"Медленно очень проходит вакцинация. Вчера приехал врач, проколол одну семью и уехал".

В рамках глобальной инициативы COVAX, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам, Украина должна получить около 8 миллионов доз. Еще более 30 миллионов власти заказали по прямым контрактам с производителями. Успех прививочной кампании будет означать, что одной угрозой для страны станет меньше.