Армения привлекает ОДКБ к инциденту на границе с Азербайджаном

Армения обратилась в ОДКБ в связи с вводом азербайджанских войск в Сюникскую область. Ереван просит начать консультации в соответствии со статьёй Договора о коллективной безопасности, в которой идёт речь о координации действий в случае угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету стран-членов Организации.

По данным армянских властей, 12 мая более 200 военнослужащих Азербайджана зашли на 3-3,5 км вглубь территории Армении у Чёрного озера в Сюникской области. В правительстве подчёркивают, что в этом районе оружие пока не применялось. Вместе с тем премьер-министр Никол Пашинян назвал обстановку вокруг Чёрного озера «взрывоопасной». По его словам, после «контрмер» вооружённых сил Армении азербайджанские военные на некоторых участках отошли от занятых ранее позиций.

Баку все претензии Еревана отвергает. В госпогранслужбе Азербайджана говорят, что военные были передислоцированы в соответствии с соглашением о прекращении войны в Нагорном Карабахе и в пределах установленных государственных границ. Азербайджанский МИД заявляет, что стремится устранить напряжённость в регионе и ведёт соответствующие переговоры с армянской стороной.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о желании добиться открытия «коридора» в Нахичевань через армянскую Сюникскую область. На эти слова ссылается Пашинян, обвиняя Баку в провокации с целью развязать новую войну.

В Москве отметили, что разделяют крайнюю обеспокоенность Еревана ситуацией на границе. В разговоре с Пашиняном российский лидер Владимир Путин «особо отметил необходимость выполнения всех положений трёхсторонних договорённостей (о прекращении войны)», — сообщили в Кремле.

В поддержку территориальной целостности Армении выступила тем временем Франция. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон потребовал «незамедлительно вывести азербайджанских военных с армянской территории». Париж настаивает на привлечении Совета безопасности ООН к урегулированию напряжённости в регионе.