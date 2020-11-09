Армения подписала соглашение о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В сообщении главы правительства сказано, что боевые действия должны быть остановлены с 01:00.

Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ. անձամբ իմ եւ բոլորիս համար ծանր, չափազանց ծանր որոշում եմ կայացրել:... Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Monday, 9 November 2020

«Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», — объяснил Пашинян. Он настаивает на том, что это нельзя назвать поражением, хотя речь и не идёт о победе. «Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого», — говорится в сообщении.

Факт подписания соглашения подтвердили в Кремле. По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями — соглашение подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. В понедельник Баку заявил о захвате стратегически важного города Шуша/Шуши, который обеспечивает контроль над столицей региона Степанакертом/Ханкенди. В Ереване настаивали, что ещё удерживают этот город.

Армянские СМИ сообщают, что в итоге Армения уступает Азербайджану контроль над семью районами. Это подтверждает бывший посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян.

Ստորագրեց։ 7 շրջանները տվեց: Շուշին տողատակով տվեց: Ոչ մի բառ Հադրութի, Մարտակերտի և Մարտունու շրջանների կորցրածը... Posted by Mikayel Minasyan on Monday, 9 November 2020

Активные боевые действия начались в конце сентября. Стороны сообщали о гибели сотен военнослужащих и десятков мирных жителей.

После объявления о прекращении войны в центре Еревана начались беспорядки. Как сообщает ТАСС, протестующие ворвались в здание правительства.