Новые поиски Янтарной комнаты в Польше

Польские специалисты намерены в ближайшее время возобновить активные поиски Янтарной комнаты. В конце мая группа водолазов должна будет проверить версию о том, что знаменитые драгоценные интерьеры были загружены на пароход «Карлсруэ». Предполагается, что операция займёт 10 дней.

В апреле 1945 судно «Карлсруэ» направилось из Восточной Пруссии в Копенгаген. На борту находились более тысячи человек, в основном это были беженцы. Во время путешествия пароход отстал от основной колонны, а 13 апреля его атаковала советская авиация. Тральщики, которые оказались в этом районе, смогли спасти только 150 человек.

Известно, что помимо людей «Карлсруэ» перевозил крупный груз. Поскольку Янтарную комнату видели в последний раз в Кёнигсберге, появилась версия, что её вывезли именно на этом судне.

Обломки «Карлсруэ» и всё, что осталось от груза, находятся на дне Балтийского моря на глубине 88 м. в нескольких десятках километров от польского города Устки. При обследовании затонувшего парохода в трюмах обнаружили военные машины, фарфор и множество запечатанных ящиков.

Отреставрированные интерьеры Янтарной комнаты INTERPRESS PHOTO AGENCY / AFP

Янтарная комната была одной из главных ценностей Екатерининского дворца в Царском селе. Кабинет был создан в начале XVIII в. по проекту немецкого архитектора Иоганна Фридриха фон Гёте. Впоследствии прусский король Фридрих Вильгельм I подарил мозаичные янтарные панно Петру I. С тех пор интерьер кабинета неоднократно пополнялся новыми произведениями искусства.

Во время оккупации нацисты вывезли Янтарную комнату из Царского села в Кёнигсберг. Следы кабинета теряются в апреле 1945. Существует множество версий того, что могло произойти с янтарным убранством — от гибели произведений искусства в пожаре в Кёнигсбергском замке до тайной переправки уцелевших панно в Америку.