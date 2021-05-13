Радована Караджича посадят в британскую тюрьму

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич проведёт остаток своей жизни в британской тюрьме. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб:

«Британия поддержала его арест в 2008 г., во время процесса над ним британский судья входил в судебную палату, а теперь он будет сидеть в нашей камере. Таким образом долгие 25 лет мы поддерживаем жертв, добивающихся правосудия и, по моему, это делает честь нашей стране».

В 2019 г. апелляционная палата остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге ужесточила приговор Караджичу с сорока лет до пожизненного заключения. Исполнение наказания, по международной договорённости, возлагается на одну из стран ООН.

В 2016 г. международный трибунал по бывшей Югославии признал Радована Караджича виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения по делу о военных преступлениях и геноциде, совершённых во время боснийской войны 1992—1995 годов. Своей вины 76-летний экс-президент Республики сербской БиГ не признаёт.