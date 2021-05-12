Медсестры и медбратья хотят участвовать в реформировании систем здравоохранения

Без их помощи и слаженной работы не может обойтись ни один хирург или другой специалист. Именно поэтому средний медицинский персонал должен быть привлечен к процессу формирования будущих, более эффективных систем здравоохранения. Такой призыв содержится в докладе Международного совета медсестер, опубликованном 12 мая. В этот день во всем мире чествуют тех, кто занимается сестринским делом.

Говард Кэттон, директор Международного совета медицинских сестер: "В половине стран мира не существуют главного специалиста по сестринскому делу, советников по среднему медицинскому персоналу, у которых есть право влиять на принятие решений на высоком уровне. Мы по-прежнему видим, что даже там, где есть старшие медсестры, они все еще не всегда участвуют в обсуждении насущных проблем. Мы считаем, что это подрывает нашу способность принимать правильные решения, необходимые для наших систем здравоохранения".

Пандемия коронавируса стала тяжелым бременем для систем здравоохранения. Главный удар приняли на себя не только врачи, но и медсестры и медбратья, непосредственно ухаживающие за больными COVID-19. На фоне сложной эпидемической ситуации средний медперсонал требует проявления уважения к своей профессии, создания нормальных условий труда и повышения заработной платы.