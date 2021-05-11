Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Все процедуры по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) будут завершены до конца месяца. Об этом заявил глава профильного Комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий. Ранее законопроект о денонсации ДОН внес на рассмотрение парламентариев президент РФ Владимир Путин. Заседание назначено на 19 мая.

"Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН. Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО. Для нас денонсация - это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из Договора", - заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Формально внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН начались еще в январе. Тогда в МИД объяснили данное решение нарушением баланса интересов государств-участников, нанесением серьезного ущерб его действию и подрывом самой роли договора как "инструмента укрепления доверия и безопасности" ввиду выхода из него в ноябре 2020 года США.

Подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году документ позволяет странам-участницам (до последнего времени их было 34, включая Россию, США и большинство европейских стран) открыто осуществлять разведывательные полеты над территорией друг друга, собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях партнеров с целью повышения транспарентности. Поводом выхода из договора Вашингтона, по заявлению тогда еще президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, стали его многочисленные нарушения со стороны Москвы, в частности, закрытие для пролетов Калининградской области, Чечни и территорий Абхазии и Южной Осетии. Россия обвинения отвергала.