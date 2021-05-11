Вакцинация на островах Греции

Власти Греции готовятся к приему туристов и объявили о планах массовой вакцинации, которая охватит в ближайшее время население на десятках греческих островов. Эта программа под названием "Голубая свобода, в частности, опирается на применение одноразовой вакцины компании Johnson & Johnson на 19 островах.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил: "Наша цель — всеобщая вакцинация всех жителей островов, самое позднее до конца июня. Мы стремимся к тому, чтобы местные жители смогли встретить это лето в полной безопасности и были защищены от коронавируса".

В 11-миллионной Греции уже сделано более 3,5 млн прививок от коронавируса, что выводит страну на 10-е место в ЕС по темпам вакцинации.

С 14 мая в Греции открывается туризм, будет разрешено передвижений между регионами, возобновится работа музеев.

"Эта программа поддержит население островов и местную экономику, но не только, благодаря этой программе мы хотим показать, что нет проблем с туризмом в нашей стране", — отметил глава правительства.

По официальным данным, вакцинированы уже жители 32 островов. Теперь прививочная кампания от коронавируса начнется еще на 36 островах. Несмотря на ослабление ограничительных мер, в стране будут действовать такие санитарные правила как обязательное ношение маски в общественных местах.