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Сан-Марино

Успех "Спутника V" в Сан-Марино

 Ирина Шелудкова
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Вакцинация в Сан-Марино
Вакцинация в Сан-Марино   -   Авторское право  Antonio Calanni/AP
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Применение российской вакцины "Спутник V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус и снизившей уровень инфицирования и смертность до нуля. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, это государство не руководствовалось политическими мотивами при вакцинации. Один из примеров: в стране закрыто отделение больницы, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

В конце апреля Институт по социальной безопасности Сан-Марино сообщил о высокой эффективности вакцины "Спутник V". Массовая вакцинация в стране началась 1 марта.