Экс-главврача больницы, где лечили Навального, нашли живым

Обновление:Пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым. "Мураховский найден. Он сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал", - сообщили в экстренных службах региона.

Ранее МЧС России планировало задействовать беспилотники для поиска министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который, предположительно, пропал в лесу три дня назад.

Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая. Сообщение о его пропаже поступило в полицию на следующий день. "Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию", - пояснили в МВД.

В воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы спасатели обнаружили квадроцикл Мураховского, но самого мужчины рядом с ним не было.

Поисковая операция продолжается, в ней задействованы около 100 человек, включая сотрудников полиции, Росгвардии, охотинспекторов и местных жителей. Ожидается, что в ближайшие сутки к поискам привлекут волонтеров. Лес Большеуковского района - труднопроходимая местность с заболоченными участками, поэтому спасатели во время операции используют технику повышенной проходимости и вертолет.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года после того, как его предшественника отправили в отставку. До назначения на эту должность он был главврачом больницы скорой медицинской помощи №1, в которую 20 августа был госпитализирован основатель Фонда борьбы в коррупцией Алексей Навальный.

Во время пребывания Навального в больнице Мураховский категорически отрицал версию о его отравлении и настаивал на том, что оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ.

Ранее скончались два врача, оказывавшие помощь Навальному после экстренной посадки самолета в аэропорту Омска. Так, 4 февраля, от сердечного приступа умер 55-летний замглавврача этой больницы Сергей Максимишин, а 26 марта от последствий перенесенного инсульта скончался 63-летний завотделением травматологии и ортопедии БСМП-1 Рустам Агишев.