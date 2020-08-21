Коллеги Навального не доверяют омским врачам

Жена Алексея Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с просьбой перевезти своего мужа на лечение в Германию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что решение о перевозке Навального в Германию "зависит от решения медиков, иных препятствий этому нет". Против транспортировки Навального выступают врачи омской больницы, ссылаясь на то, что взлет и посадка могут негативно сказаться на его состоянии.

Но соратники находящегося в коме политика, в том числе депутат муниципального округа Зюзино в Москве Константин Янкаускас, омским врачам не доверяют:

«Проблема в том, что врач, главный врач больницы, это не просто врач, а политик, член путинской партии "Единая Россия". И на наш взгляд, он больше занимается политикой, чем здоровьем Алексея. Они хотят продержать его фактически в заключении несколько дней, чтобы скрыть то, каким же ядом его отравили. Так как кровь очистится от яда и следователи не смогут его найти».

Главврач омской больницы Александр Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ. По его словам, в анализах больного следов токсичных веществ пока обнаружено не было.

«Предположения о том, было ли это отравлением, являются только предположениями. Это должно быть подтверждено лабораторно. Надо дождаться результатов анализов», – считает Дмитрий Песков.

Константин Янкаускас настаивает на том, что Алексей Навальный был отравлен и проводит параллели с другими случаями отравлений, в том числе на территории Великобритании:

«Яд это составная часть политики России. Оппозиционные политики не раз лечились от отравления. Самый известный случай это смерть от отравления г-на Литвиненко. Яд это инструмент политики Путина, к сожалению».

В качестве вероятного места отравления люди, сопровождавшие Навального в поездке, называют кофейню в Томском аэропорту, где он пил чай перед вылетом в Москву. В настоящее время это заведение закрыто, там работают следователи.