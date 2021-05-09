Бельгия: стычки с полицией после снятия ограничений

В бельгийской столице пришлось задействовать полицию для обеспечения ограничительных мер, которые по-прежнему действуют в стране. В субботу здесь был отменён комендантский час, открылись террасы кафе и ресторанов, и это привело к чрезмерному скоплению людей, на одной из площадей Брюсселя.

– Что нам остаётся делать? – говорит Кристос Дулкеридис, мэр Икселя. – Ранее, в других местах, мы пытались действовать как-то иначе, но каждый раз в итоге приходилось применять силу. Разумеется, не хотелось бы наблюдать подобные сцены каждую неделю. Это какая-то бессмыслица – для того, чтобы люди соблюдали правила, всегда требуется вмешательство полиции.

Многие собравшиеся на площади, в основном молодёжь, были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию. Несмотря на требования полиции, они отказались расходиться и вступили в стычки со стражами правопорядка.