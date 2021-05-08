День окончания войны в Европе

В Европе 8-го мая отметили День окончания Второй мировой войны.

В Париже на Елисейских полях президент Франции Эммануэль Макрон возглавил церемонию возложения венков к Могиле неизвестного солдата. Как и в прошлом году, в этот раз церемонии в столице республики были весьма скромными, а во многих небольших городах памятные мероприятия вовсе отменили.

В Варшаве политические и военные руководители Польши возложили венки к Могиле неизвестного солдата на площади Пилсудского. В церемонии приняли участие также несколько ветеранов Второй мировой войны.

В Праге церемонии на Витковом холме также были довольно скромными, но в этот раз политики и военные по крайней мере собрались вместе: в прошлом году государственные деятели прибывали к мемориалу поодиночке, по очереди, чтобы соблюдать жёсткие меры безопасности. Скромные мероприятия также прошли в нескольких городах Чешской республики.