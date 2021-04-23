Лондон извинился за "расизм" в отношении погибших в Первую мировую

Великобритания принесла в четверг извинения за то, что память тысяч солдат из британских колоний, воевавших и погибших в Первой мировой, не почиталась наравне с другими по причине "широко распространенного расизма". Такие выводы содержатся в опубликованном накануне докладе Комиссии по военным захоронениям содружества (CWGC).

"То, что случилось 100 лет назад, было неправильными, оно остаётся неправильным и сегодня, - заявила Клэр Хортон, глава Комиссии. - Очевидно, что Комиссия не смогла выполнить свою главную задачу - обеспечить равное почитание всех погибших. И мы об этом глубоко сожалеем"...

"Безоговорочные извинения от имени правительства" принёс и премьер-министр Борис Джонсон. Его министр обороны Бен Уоллес, выступая в Палате общин, заявил, что "мы не можем изменить прошлое, но можем загладить вину и принять меры".

"При учреждении Комиссии по имперским военным захоронениям её основополагающим принципом было гарантировать равное право на посмертное почитание, независимо от чина человека в гражданской или военной иерархии, от его вероисповедания. К сожалению, настоящий доклад показывает, что этот принцип не был соблюдён", - сказал он в частности.

В документе указывается, что от 45 000 до 54 000 солдат - выходцы из Индии и стран Африки - не удостоились индивидуальных памятников, в отличие от солдат с белым цветом кожи. Смерть более 100 000 тысяч солдат, в основном из Восточной Африки и Египта, не отмечалась вовсе.