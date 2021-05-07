Моральный аспект патентования вакцин

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:В большинстве развитых стран мира в последние недели ускоряют кампании прививок от Covid-19. Но в более бедных нациях, таких как Индия и Бразилия, вирус продолжает бушевать. Вот почему Всемирная организация здравоохранения предложила приостановить защиту интеллектуальной собственности на вакцины, чтобы расширить их производство.

Но западные правительства, под влиянием фармацевтических гигантов, были категорически против. До этой недели.

Брюссель склоняется к приостановке патентов на вакцины

Администрация президента США Байдена объявила, что теперь она выступает за приостановку действия патентов. К этому склоняется и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Евросоюз также готов обсудить любые предложения, направленные на преодоление кризиса эффективным и прагматичным образом. Вот почему мы готовы обсудить, как предложение США об отказе от защиты интеллектуальной собственности в отношении ковидных вакцин помогло бы в достижении этой цели".

В конце концов, богатые страны на данный момент заполучили почти 90% имеющихся в мире вакцин. Очевидно, что делиться промышленными секретами на благо человечества – это моральный вопрос.

Политическая нестабильность в Израиле

Страна, в которой до сих пор было сделано самое большое количество уколов на душу населения, - это Израиль, что позволило вернуть там более нормальный образ жизни.

Однако в политическом плане нестабильность, похоже, стала для Израиля новой нормой. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху собирается уйти из-за того, что ему не удалось сформировать новую коалицию после мартовских выборов.

Президент Израиля Реувен Ривлин указал на преемника:

«По рекомендациям, которые я получил от партий Кнессета, я поговорил с Яиром Лапидом и сказал, что даю ему четырёхнедельный мандат на формирование правительства».

Палестинцы без выборов

Израиле четыре раза провёл выборы за два года, но пока не вышел из тупика. С другой стороны, палестинцы всё ещё находятся в тупике, не имея возможности проголосовать за последние 15 лет!

Президент Палестинской автономии правит указами в течение десятилетия, руководя всё более коррумпированным и непопулярным режимом. Несколько дней назад он отложил парламентские выборы, назначенные на 22 мая.

Итак, что происходит на Ближнем Востоке? Мы хотим услышать мнение об этом выдающегося эксперта и члена группы бывших международных лидеров. Ко мне присоединяется Лахдар Брахими, бывший министр иностранных дел Алжира и специальный посланник ООН в разных местах от Южной Африки до Сирии.

Гробе: Итак, с 2006 года не проводилось выборов - ни палестинского президента, ни законодательного органа. Почему кто-то должен относиться к палестинцам серьёзно?

Брахими: Думаю, к палестинцам следует относиться серьёзно, потому что они являются жертвами чрезвычайно серьёзной и давней несправедливости. Это первая и укоренившаяся причина, по которой к ним следует относиться серьёзно. Народ Палестины заслуживает нашего интереса и сочувствия.

Апартеид на Ближнем Востоке?

Гробе: Многие мировые лидеры выразили разочарование переносом майских выборов. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Боррель призвал без промедления назначить новую дату. Как к этому относятся сами палестинцы, особенно молодежь?

Брахими: Они очень недовольны этим, они хотят выборов, они хотят перемен, и лучшим свидетельством этого является то, что 93% из них зарегистрировались для голосования. 93% людей, имеющих право на регистрацию, зарегистрировались! Вы знаете, что израильтяне не позволяют палестинцам в Восточном Иерусалиме голосовать - это чрезвычайно серьёзное препятствие. Это - причина, по которой президент палестинцев откладывает выборы. Пожалуйста, поговорите с господином Аббасом об этом, об опасности отмены выборов. Но поговорите ещё и с израильтянами, которые таким образом, как и другими, делают жизнь палестинцев чрезвычайно сложной.

Гробе: Могут ли чем-то помочь внешние партнеры, такие как ЕС?

Брахими: Прежде всего, признайте то, что происходит в Палестине. В Палестине создаётся система апартеида. Это признают самые важные и уважаемые правозащитные организации в Израиле, а в последнее время - Human Rights Watch. Начните с признания этого факта! А затем, может быть, вы предпримете такие же шаги, какие вы сделали, хотя и с опозданием, в Южной Африке против апартеида.

Червей разрешено не есть

Будем надеяться, что у палестинцев скоро появится аппетит к хорошему управлению - это будет в интересах всего Ближнего Востока.

Кстати об аппетите. Если вы планировали радикально изменить свои привычки в еде, сейчас самое время. На этой неделе сушеные желтые мучные черви стали первым съедобным насекомым, допущенным на европейский рынок. Решение было принято после того, как личинки большого мучного хрущака были признаны безвредными Агентством по безопасности пищевых продуктов ЕС.

Теперь насекомое может заполнять полки супермаркетов как новый продукт питания. Как говорится в примечании на веб-странице Еврокомиссии ЕС, потребители сами решают, хотят они есть насекомых или нет. Я очень рад этой свободе выбора!