Европейские лидеры обязались выполнять социальный план

В первый день работы неформального саммита ЕС в Порту европейские лидеры одобрили создание механизма, который будет контролировать выполнение плана действий под названием "Столп социальных прав". Эта программа, в частности, предусматривает трудоустройство к 2030 году по меньше мере 78 % взрослых европейцев.

"Мы должны год за годом проверять как влияют наши коллективные решения не только на показатели ВВП, но и на другие параметры, такие как доступ к образованию, качество окружающей среды, борьба с дискриминацией, возможность инноваций, развития и процветания в будущем", — отметил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила:

"Нигде в мире вы не найдете такой континент, где могут собраться вместе самые разные группы людей, которые будут вести обсуждение в одном направлении. Это Европа во всем своем великолепии. Мы здесь вместе, мы принимаем на себя обязательства, мы хотим сделать все возможное чтобы добиться цели".

Между тем левые политические силы планирует в субботу провести в Порту свой собственный саммит, объясняя это те, что европейские лидеры на самом деле ведут бессмысленные разговоры.

В ООН отмечают, что этот социальный план недостаточно амбициозен, так как на улицах Европы сегодня вынуждены жить 700 тысяч человек, а 20 миллионов человек живут в бедности, несмотря на то, что работают каждый день.