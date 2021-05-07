Северная Македония может вступить в Евросоюз после Албании

Евросоюз снял многолетнее политическое табу с одного из вопросов своего дальнейшего расширения. Брюссель признал, что Албания и Северная Македонии, очевидно, будут двигаться к членству в ЕС порознь. До сих пор этот процесс был одним для двух западнобалканских стран. Еврокомиссар по расширению и политике соседству сказал в интервью Euronews, что Албания может первой получить зелёный свет для начала переговоров о вступлении в ЕС:

«Если мы натолкнёмся на трудности с Северной Македонией, а именно, не сможем подвести к Болгарию и Северную Македонию к взаимоприемлемому решению, то тогда возникнет вопрос, можем ли мы продвигаться вперед только с Албанией, - сказал Оливер Вархеи. - Нам придется рассмотреть этот вопрос".

Процесс сближения Северной Македонии с Евросоюзом был заблокирован Болгарией. Она наложила вето на переговоры о присоединении к ЕС своего соседа в прошлом году, чем ухудшила двусторонние отношения. Между Софией и Скопье вспыхнули споры по вопросам языка и традиций.

Евросоюз требует от стран-кандидатов демократизации, реформ и борьбы с коррупцией. Официальный представитель Еврокомиссии сказала, что и Албания, и Северная Македония, подготовились ко вступлению в ЕС:

«Мы считаем, что обе страны выполнили для этого условия, - сказала Ана Писонеро. - Но для того, чтобы это могло произойти, Евросовет должен согласовать рамки переговоров. Вот где мы находимся ».

Вице-премьер Северной Македонии Никола Димитров написал Euronews: «Случай с Северной Македонии покажет, каким доверием пользуется ЕС на Западных Балканах. Сдержит ли ЕС свои обещания?»

Корреспондент Euronews Шандор Жирош передаёт:

"Северомакедонцы даже согласились сменить название своей страны два года назад, чтобы она стала кандидатом в члены ЕС. Премьер-министр Зоран Заев в понедельник посетит Брюссель, чтобы лично разобраться в ситуации".