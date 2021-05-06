Мучные черви - в меню европейцев

Выпечка, макаронные и даже мясные изделия из белка насекомых скоро разнообразят рацион европейцев. В ЕC одобрили употребление личинок большого мучного хрущака в пищу.

Пока лицензию на их поставку выдали только одной компании - французской Agronutris, которая до того выращивала насекомых лишь на корм для рыб и животных.

Но эксперты уверены: аппетит к такой еде разыграется очень быстро, рынок съедобных насекомых ждет бум.

Седрик Ориоль, соучредитель Agronutris:

"Теперь одна из задач сектора выращивания насекомых - разработать продукты, более адаптированные к потрбностям людей. Таким образом, мы можем ожидать появления на рынке уже в ближайшие месяцы продуктов, содержащих муку из насекомых. Мы точно увидим на прилавках магазинов энергетические батончики, печенье из жуков, протеиновые макароны и даже бифштексы из насекомых".

Мучные черви - альтернативный источник белка, в них много витаминов, минералов, омега жирных кислот, говорят учёные. К тому же, разведение насекомых имеет экономические и экологические преимущества.

На рассмотрении в ЕС - 11 заявок от компаний, подобных Agronutris, в том числе - по разведению сверчков и кузнечиков.