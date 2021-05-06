Суд ЕС рассмотрел иск Еврокомиссии против Польши

Суд Европейского союза считает, что судебная реформа в Польше противоречит законодательству ЕС. Еврокомиссия ещё в 2017 году возбудила против Польши процедуру, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС. В конце марта Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС в связи с законом о судебной системе Польши, принятом в декабре 2019 года.

Генеральный адвокат Суда Европейского союза Хенрик Саугмандсгаард заявил: "Позволяя национальным судам принимать решения которые ограничены возможностью дисциплинарных взысканий по отношению к судьям, Республика Польша не выполняет свои обязательства в рамках второго и третьего параграфов статьи 267".

Закон о реформе судебной системы предполагает, в частности, дисциплинарную ответственность судей за действия политического характера. Польская оппозиция утверждает, что неугодных властям судей уже принудительно отправили на пенсию. В Варшаве заявляют, что этот иск лишен юридических оснований и работа система правосудия — исключительная компетенция каждой из стран-членов ЕС.