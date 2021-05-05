Николас Шмит: "Нам нужна глобальная стратегия подготовки кадров"

Добро пожаловать в программу "Реальная экономика"! На этой неделе нас интересует вопрос: что произойдет в Европе, когда период действия чрезвычайных мер по стимулированию занятости подойдет к концу? Как быть уверенными, что для всех найдется работа и что европейцы обладают необходимыми для профессий будущего навыками?

Программы по поддержке занятости позволили сохранить миллионы рабочих мест в Европе. Что произойдет, когда период действия этих мер закончится? Цель Евросоюза - построить социальную Европу, извлечь все возможные уроки из пандемии. В плане действий под названием "Столп социальных прав" (Pillar of Social Rights Action Plan) прописаны три задачи к 2030 году:

- трудоустроены должны быть по меньшей мере 78 % взрослых европейцев;

- не менее 60 % трудоспособных граждан должны каждый год проходить профессиональную подготовку или переподготовку;

- число людей, которым грозит бедность или социальная изоляция, должно сократиться на 15 миллионов.

Финансирование будет производиться из Фонда восстановления и средств Европейского социального фонда Плюс (European Social Fund Plus). В рамках этой программы Еврокомиссия (EASE) рекомендует государствам-членам создавать новые рабочие места, поддерживая предпринимателей и обучая трудоспособных граждан новым навыкам, чтобы они могли получить работу в таких растущих секторах, как "зелёный" и цифровой.

Как обеспечить оптимальную поддержку предпринимателей и их перспективных идей? В итальянском регионе Апулия Европейский социальный фонд предоставляет молодым бизнесменам и их стартапам помощь в бизнес-планировании, а также выделяет гранты на развитие предприятий. Фанни Горэ встретилась с некоторыми из них.

Проект PIN, финансируемый в том числе Европейским социальным фондом, предоставляет местным предпринимателям широкие возможности, дает им шанс попробовать себя в инновационных технологиях.

Джованни Заппаторе - пример тому. Этот инженер-механик готовится выпустить на рынок "руку Адама" - так он назвал управляемый искусственным интеллектом бионический протез, обладающий высокой мобильностью. Его стартап BionITLabs получил 30 тысяч евро в рамках европейской помощи.

"Проект PIN стал для для нас основополагающим, - говорит Джованни. - Он позволил нам получить средства на закупку первых станков и на создание прототипа "Руки Адама". Многие из молодых ребят, которые учились у меня, уехали на Север в поисках работы. Благодаря выделенным фондам, нам удалось вернуть некоторых из них, работа с ними приносит мне большое удовлетворение".

Проект PIN с общим бюджетом в 17 миллионов евро профинансировал более 500 инновационных предприятий - таких, как у Джованни. Сегодня в его стартапе работают 20 человек, компании приходится постоянно развиваться, чтобы выстоять в жёсткой конкуренции.

"Мы работаем в высокотехнологичном секторе, для которого крайне важно постоянно совершенствоваться профессионально: как с точки зрения личных качеств, так и технических навыков. Необходимо также следить за развитием инноваций как на национальном, так и на международном рынке", - заключает Джованни.

Глава BionITLabs надеется улучшить повседневную жизнь многих людей, благодаря "Руке Адама". Его цель теперь - международный рынок.

Доступный рынок труда, где всем предоставляются равные возможности в контексте перехода на "зелёную" экономику, - одна из целей европйеского плана "Столп социальных прав". Именно это привлекло Лауру и ее деловых партнеров. Три архитектора решили вернуться в родную Апулию, чтобы объединить сельское хозяйство и дизайн. Проект PIN дал им возможность создать компанию DduM studio,разрабатывающую экологичную многоразовую упаковку; европейское финансирование - позволило приобрести навыки управления и адаптироваться к сегодняшним условиям труда.

"Благодаря проекту PIN, благодаря разработанным на его средства инструментам, мы создали, наш интернет-сайт, основанный на социальных сетях с их высокой интерактивностью. Таким образом мы получили прямой доступ к нашими клиентам и очень быстро достигли поставленных задач", - рассказывает Лаура Пирро. Сегодня сделанная её компанией упаковка отправляется во все без исключения уголки Италии.

Каждый год Европейский социальный фонд поддерживает 10 миллионов молодых предпринимателей, как Джованни и Лаура.. По мнению экономиста Андреа Гарнеро, специалиста по рынку труда, повышение квалификации и профессиональных навыков - абсолютная необходимость, чтобы идти в ногу с цифровыми и "зелёными" преобразованиями.

"Профессиональные навыки, которые потребуются сотрудникам и компаниям, будут теснее связаны с новыми технологиями, речь будет все чаще идти о работе из дома. Государства-члены играют ключевую роль в поддержке предприятий и их работников в этот переходный период, предоставляя им необходимые возможности и средства для обучения и переквалификации", - говорит этот экономист ОЭСР.

Приверженность Европы социальным правам сейчас в центре внимания, поскольку в Порту в начале мая проходит Социальный саммит ЕС с участием лидеров 27 государств. Мы поговорим на эту тему с еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмитом.

Наоми Ллойд, Euronews: Спасибо, господин еврокомиссар, что согласились ответить на наши вопросы. Каковы ваши амбиции на этом социальном саммите?

Николас Шмит, Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав: Во-первых, это очень важный сигнал. Сама по себе встреча уже сигнал. Люди обеспокоены, люди боятся будущих сокращений, крупных реструктуризаций. Нужно послать сигнал о том, что пережитый кризис не приведет к сокращению социальных услуг и социальной инфраструктуры в ЕС. Нам нужно экономическое развитие, но при этом - и социальная сплоченность нашего общества.

Наоми Ллойд, Euronews: В рекомендациях Еврокомиссии идет речь о создании рабочих мест в переходных секторах. Как это будет работать на практике?

Николас Шмит, Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав: Ну, это часть плана по отказу от схемы массовых увольнений. Мы думаем, что для переходных процессов, которые мы также называем "зелёной" и цифровой трансформацией, нужна совсем иная или гораздо более активная политика на рынке труда. В этом смысл рекомендаций Еврокомиссии: помочь людям воспользоваться преимуществами трансформации, поддерживать их с помощью повышения квалификации. Но также, предоставлять субсидии при найме, чтобы стимулировать стартапы и прочие компании брать людей на работу.

Наоми Ллойд, Euronews: Одна из целей европейского плана действий "Столп социальных прав", состоит в том, чтобы 60 % взрослых европейцев каждый год проходили профессиональную переподготовку. Если кто-то из наших зрителей хочет повысить квалификацию, как ему следует поступить?

Николас Шмит, Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав: Во-первых, компании должны сами заниматься обучением и переквалификацией своих сотрудников. наша роль - поддерживать их в этом, следить , чтобы обучение предоставлялось прежде всего тем, у кого самый низкий уровень квалификации, ведь рано или поздно их работа изменится. Сегодня популярна идея, что 90 % рабочих мест включают в себя цифровую составляющую. Если вы работаете, например, в строительстве, вам необходимо обладать некоторой компетенцией в области цифровых технологий, а также иметь представления о спефицике управления в строительном секторе. Второе: мы должны переориентировать профессиональную подготовку, чтобы обучение шло как непосредственно на рабочем месте, так и с помощью теоретических курсов. Еврокомиссия намерена поддерживать эту стратегию как на уровне отдельных компаний, так и на уровне регионов , не говоря уже о государственных службах занятости. Нам нужна глобальная стратегия подготовки кадров.

Наоми Ллойд, Euronews: Господин еврокомиссар, большое спасибо за ваши комментарии в программе "Реальная экономика"!

Николас Шмит, Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав: Спасибо!