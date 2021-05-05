Трамп пошёл другим путём

Дональд Трамп пока не сможет вернуться в Facebook. Независимый надзорный совет американской корпорации оставил в силе решение об ограничении доступа бывшего президента США к его аккаунтам не только к этой соцсети, но и к Instagram. Тем не менее совет счёт неприемлемым наказание в виде бессрочной блокировки и дал кампании 6 месяцев на то, чтобы решить, удалить ли аккаунт Трампа навсегда или приостановить его действие на определённое время.

В своём ответе Независимому надзорному совету руководство Facebook заявило, что "рассмотрит это решение и определит чёткие и соразмерные шаги в отношении Трампа".

Экс-глава Белого дома был забанен в Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и других соцсетях по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января.

Сам он, не дожидаясь разрешения вернуться в блогосферу, запустил во вторник собственную онлайн-платформу From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа") для общения со своими сторонниками. Ресурс размещен на сайте комитета политических действий Save America ("Спасти Америку").

В первом же сообщении, опубликованном после решения Facebook, Трампр ещё раз заявил, что на президентских выборах 2020 года имело место мошенничество, и призвал своих сподвижников "никогда не сдаваться".